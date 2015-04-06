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اتحدى السرطان بالبروكلى والكرنب والقرنبيط

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اتحدى السرطان بالبروكلى والكرنب والقرنبيط اتحدى السرطان بالبروكلى والكرنب والقرنبيط
السرطان من الأمراض الخطيرة للغاية، والتى ارتفعت معدلات انتشارها بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة نظرًا للعديد من الأسباب أبرزها الممارسات والعادات الصحية الخاطئة التى نمارسها يوميًا بجانب العوامل الوراثية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الخضراوات التى تساهم فى تثبيط جينات السرطان، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وكشف التقرير عن بعض الخضراوات التى تساهم فى تثبيط خطورة الجينات التى تزيد من حدة السرطان وتساعد الخلايا السرطان على النمو والانتشار، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالمجلة الطبية " Current Pharmacology"، ومن أمثلتها: البروكلى والكرنب والقرنبيط والكالى.

وأشرف على هذه الأبحاث فريق من العلماء بجامعة ألاباما برمنجهام، وأكدوا أنه للمرة الأولى يتم إثبات فوائد هذه الأنواع من للخضراوات، فهى لا تحتوى فقط على العناصر الغذائية المهمة، بل هى تؤثر بالإيجاب على مستوى الجينات وتساهم فى منع الإصابة بمرض السرطان، وهو أحد الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن أكلات الكرنب والقرنبيط والبروكلى تحتوى على مركبات نباتية رائعة تعرف باسم "indole-3-carbinols" و"sulforaphane"، لافتين أن كليهما يتمتع أيضًا بخواص رائعة مضادة للسرطان، مضيفين أن هناك دراسة أخرى نشرت بدورية "Cancer Prevention Research" قد كشفت أيضًا عن فاعلية البروكلى فى مقاومة السرطان.

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