السعودية: مقتل رجل أمن فى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ببلدة العوامية

أعلن متحدث أمنى فى وزارة الداخلية السعودية ، عن مقتل أحد رجال الأمن فى تبادل لإطلاق النار مع عدد من المسلحين فى بلدة العوامية، التى يسكنها عدد كبير من الشيعة قاموا بحركات احتجاجية خلال السنوات الأخيرة.

وقال اللواء منصور التركى فى بيان له اليوم الاثنين أن قوات الأمن قامت، بعد عصر الأحد، بتفتيش "عدد من الأوكار التى توفرت أدلة على استخدامها من قبل العناصر الإرهابية ببلدة العوامية"، مشيرا إلى انه تم ضبط كمية من الأسلحة الآلية والمسدسات والذخيرة وأجهزة اتصال.

وقال اللواء التركى أن رجال الأمن أثناء انتقالهم بين المواقع المستهدفة تعرضوا لإطلاق نار كثيف من أحد المبانى المجاورة وتم الرد على مصدر النيران بالمثل، والقبض على أربعة سعوديين.

وأوضح اللواء التركى انه نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن، توفى بعد نقله إلى المستشفى، كما تعرض ثلاثة من رجال الأمن ومواطن سعودى وآخر أجنبى مقيم لإصابات مختلفة، مشيرا إلى أن الحادث لا يزال محل المتابعة الأمنية.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية أعلنت فى ديسمبر الماضى عن مقتل عنصر أمن، بعد إطلاق النار عليه من مصدر مجهول.

وتقع العوامية ضمن محافظة القطيف، التى شهدت مؤخرا تحركات احتجاجية لعدد من السكان الشيعة فى المنطقة الشرقية من المملكة، مما دفع السلطات إلى تعزيز عناصر قوات الحرس الوطنى فى المنطقة، التى تعد واحدة من كبرى مراكز إنتاج النفط بالمملكة.