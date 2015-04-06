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تنظيم داعش فى ليبيا ينشر صور منفذ عملية بوابة "السدادة" بمدينة مصراتة

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تنظيم داعش فى ليبيا ينشر صور منفذ عملية بوابة "السدادة" بمدينة مصراتة تنظيم داعش فى ليبيا ينشر صور منفذ عملية بوابة "السدادة" بمدينة مصراتة
نشر تنظيم "داعش" فى ليبيا صور منفّذ عملية تفجير بوابة "جسر السدادة" جنوب شرق مدينة مصراتة الليبية، والتى أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وقال التنظيم على حساباته بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" اليوم، إن "أبو دجانة السوداني"، نفذ العملية بشاحنة محمَلة بثمانية أطنان من المتفجرات، كما نشر التنظيم صورة قال إنّها لحظة تفجير بوابة جسر السدادة.

من ناحية أخرى يبدأ وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الليبى زيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل تستمر عدة أيام. يضم الوفد عددًا من رؤساء اللجان البرلمانية والدكتور أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب بلجنة الحوار بالمغرب.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكى ومسؤولين فى الإدارة الأمريكية لمناقشة قضايا الدفاع والأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب وتطورات مسار الحوار الليبى والتعاون الليبى الأمريكى فى مختلف المجالات.

على صعيد آخر اغتال مسلحون مجهولون نجل رئيس المجلس المحلى لمدينة سرت الليبية أمير عبد الفتاح بمنطقة "السواوة"، حيث أطلقوا الرصاص عليه فأردوه قتيلا فى الحال.

وقال مصدر أمنى ليبى اليوم، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اغتالوا نجل رئيس المجلس المحلى لمدينة سرت الليبية، البالغ من العمر 12 عاما بمنطقة السواوة بإطلاق الرصاص عليه فأردوه قتيلا فى الحال. وأضاف المصدر أن السيارة لاذت بالفرار عقب تنفيذ جريمتهم الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثمان إلى مستشفى المدينة.

يذكر أن مدينة سرت (450كم) شرق العاصمة الليبية طرابلس تشهد انفلاتا أمنيا وعدم السيطرة الكاملة للأجهزة الأمنية على الأوضاع وانتشار عمليات الاغتيالات والقصف العشوائى .
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