ضبط 891 قرصا مخدرا فى حملة تفتيشية بأسوان(تحديث)

نفذّت مديرية أمن أسوان حملة تفتيشية، برئاسة العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى، وتنسيقاً مع فرع الأمن العام أسفرت جهود الحملة عن ضبط حوالى 891 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة كانت بحوزة 6 عاطلين.

تم تحريز المضبوطات، وجارى العرض على النيابة، وكان رجال المباحث بأسوان قد تمكنوا من القبض على المتهم (وليد. م) 36 سنة والمتهم (أيمن. ص) 30 سنة أثناء استقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول وبحيازتهما (300) قرصا مخدرا تحرر عن ذلك المحضر (1101) إدارى قسم ثان أسوان.

وقامت الحملة بالقبض على المتهم (احمد. أ) 31 سنة وبحيازته (260) قرصا مخدرا وبحيازته أيضا (مطواة) ومقص حديد وتحرر المحضر (200) إدارى قسم أول وضبط المتهم (محمد. ص) 42 سنة وبحيازته (215) قرصا مخدرا مختلف الأنواع، وتحرر بذلك المحضر (2017) إدارى قسم أول أسوان.

كما تم ضبط المتهم (علاء. ش) 30 سنة وبحيازته 86 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع وتحرر المحضر (479) جنح أسوان، وكذلك ضبط المتهم (محمد. ر) 30 سنة وبحوزته (30) قرص ترامادول، وقد تحرر المحضر رقم (1103) إدارى قسم ثان أسوان، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

>كما تمكنت اليوم قوة من مباحث مركز كوم أمبو، برئاسة العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، والرائد هانى أبو علم رئيس مباحث كوم أمبو، من ضبط أحد العناصر الذين لهم معلومات جنائية مسجلة وبحيازته كمية من البانجو، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر بالواقعة المحضر رقم (1670) إدارى مركز كوم أمبو وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان من رجال المباحث يفيد أنه بعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "على. س" 23 سنة عامل، وبحيازته (8.15) كجم من نبات البانجو.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وجار عرض الواقعة على النيابة المختصة لتباشر تحقيقاتها.