القبض على مطلوب فى 9 قضايا قتل وسرقة بنجع حمادى (تحديث)

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث من القبض على مطلوب فى عدد من القضايا المتنوعة منها قتل وسرقة وخطف.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد القبض على مرتضى خ ا 35 سنة عامل والمطلوب ضبطة فى (9) قضايا متنوعة (قتل – سرقة – سلاح نارى وخطف).

جارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

كما شنت مديرية أمن قنا حملة مكبرة لمدة يوم، لضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، والتى استمرت لمدة يوم عن ضبط 463 مخالفة مرورية 137 تصالح فورى، و98 سحب تراخيص و2 حجز توك توك و6 حجز و118 نماذج 125.

فى مجال المرافق تم ضبط 118 قضية مرافق منها 6 أشغال طريق و6 بائع متجول و2 إدارة منشأة بدون ترخيص و35 مضبوطات متنوعة و6 نظافة و61 إزالات إدارية و2 عدم حمل شهادة صحية.

فيما قامت الحملة بإزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزلة منزل قديم و2 تعدى على أراضى أملاك دولة.

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