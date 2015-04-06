مصلحة السجون توافق على نقل 95 نزيلًا لسجون قرب أماكن إقامة أسرهم

وافق قطاع مصلحة السجون على نقل 95 نزيلا من محبسهم إلى سجون أخرى بالقرب من محل إقامة ذويهم، وذلك حرصًا على مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمسجونين وذويهم.

وكان مركز خدمة المواطنين بقطاع السجون قد تلقى عشرات الالتماسات من أسر النزلاء المحبوسين، يفيد رغبتهم فى إيجاد حلول لمشكلاتهم لنقل ذويهم من السجون المودعين فيها إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم، وذلك لتخفيف الأعباء عليهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم .