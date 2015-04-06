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بالصور..شلل مرورى أعلى دائرى بشتيل إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب

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بالصور..شلل مرورى أعلى دائرى بشتيل إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب بالصور..شلل مرورى أعلى دائرى بشتيل إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب
شهد الطريق الدائرى عند منطقة بشتيل حالة من الشلل المرورى للقادم من طريق الإسكندرية الزراعى والمتجه إلى مناطق الجيزة بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأخشاب.
>وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.
>كان العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم الدفع بأوناش تابعة للإدارة لإزالة حطام الحادث.
>- شلل مرورى أعلى الطريق الدائرى للمتجه إلى نفق السلام بسبب حادث تصادم

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