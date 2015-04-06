الكركم يحميك من حساسية الربيع وأعراض الصدفية وحب الشباب

الفوائد الصحية للكركم
1.الكركم يساهم فى مكافحة الحساسية حسب العديد من الدراسات، ويتمتع بخواص مضادة للهستامين حسب دورية " Biological and Pharmaceutical Bulletin"، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالحساسية مع قدوم الربيع.
2.الكركم له فوائد رائعة على الجلد والبشرة، ويحد من أعراض الصدفية وحب الشباب، نظراً لاحتوائه على مادة " curcumin".
3.يحد من المضاعفات الخطيرة للأمراض، والتى قد تؤدى للوفاة حسب دراسة علمية نشرت بمجلة " Annals of the New York Academy of Sciences".
4.الكركم يتمتع بخواص مضادة للالتهابات، ولذلك فهو مفيد لمرض التهاب المفاصل العظمى، حسب دورية " Arthritis and Rheumatism".
5.يتمتع الكركم بخواص مضادة للسرطان، وذلك لاحتوائه على مادة "curcumin " ، والتى تحفز الموت المبرمج "apoptosis" للخلايا السرطانية.
6.يساهم الكركم فى تعزيز صحة القلب، وفقاً لدراسة طبية حديثة نشر بالمجلة الطبية " Journal of Clinical Investigation".