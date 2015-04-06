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الكركم يحميك من حساسية الربيع وأعراض الصدفية وحب الشباب

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الكركم يحميك من حساسية الربيع وأعراض الصدفية وحب الشباب الكركم يحميك من حساسية الربيع وأعراض الصدفية وحب الشباب
الكركم من التوابل الصحية للغاية، يتميز بمذاقه الرائع والكثير من الفوائد الصحية، حسب العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى نشرت على مدار الأعوام التالية، وكشف مؤخرا تقرير طبى نشر بالموقع الصحى الأمريكى "العلاج بالغذاء" عن فوائد مثيرة للكركم.

الفوائد الصحية للكركم

1.الكركم يساهم فى مكافحة الحساسية حسب العديد من الدراسات، ويتمتع بخواص مضادة للهستامين حسب دورية " Biological and Pharmaceutical Bulletin"، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالحساسية مع قدوم الربيع.

2.الكركم له فوائد رائعة على الجلد والبشرة، ويحد من أعراض الصدفية وحب الشباب، نظراً لاحتوائه على مادة " curcumin".

3.يحد من المضاعفات الخطيرة للأمراض، والتى قد تؤدى للوفاة حسب دراسة علمية نشرت بمجلة " Annals of the New York Academy of Sciences".

4.الكركم يتمتع بخواص مضادة للالتهابات، ولذلك فهو مفيد لمرض التهاب المفاصل العظمى، حسب دورية " Arthritis and Rheumatism".

5.يتمتع الكركم بخواص مضادة للسرطان، وذلك لاحتوائه على مادة "curcumin " ، والتى تحفز الموت المبرمج "apoptosis" للخلايا السرطانية.

6.يساهم الكركم فى تعزيز صحة القلب، وفقاً لدراسة طبية حديثة نشر بالمجلة الطبية " Journal of Clinical Investigation".

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