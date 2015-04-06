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اشتباكات عنيفة فى مخيم اليرموك بسوريا فجر اليوم

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اشتباكات عنيفة فى مخيم اليرموك بسوريا فجر اليوم اشتباكات عنيفة فى مخيم اليرموك بسوريا فجر اليوم
قال مسئول فلسطينى اليوم الإثنين إن مخيم اليرموك فى سوريا يشهد إشتباكات عنيفة منذ ساعات الفجر بين تنظيم داعش والقوات التى تدافع عن المخيم.

وأضاف أنور عبد الهادى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فى سوريا لإذاعة صوت فلسطين " منذ الفجر اشتباكات قوية بين تنظيم داعش ولجان الفصائل وقوات الدفاع الوطنى ومن بقى من قوات اكناف بيت المقدس."

وأوضح عبد الهادى ان تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم سكان المخيم "دروعا بشرية"، وقال "أهالينا محاصرون من داعش، و قناصو داعش يمنعونهم من الخروج من المخيم كى يستخدموهم دروعا بشرية، نحن نسعى بكل الوسائل لفك الحصار عنهم وتأمين خروجهم وخاصة اننا يهمنا الحفاظ على حياتهم اكثر من الحجر."

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