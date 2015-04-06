ضبط 891 قرصا مخدرا فى حملة تفتيشية بأسوان

نفذّت مديرية أمن أسوان حملة تفتيشية، برئاسة العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى، وتنسيقاً مع فرع الأمن العام أسفرت جهود الحملة عن ضبط حوالى 891 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة كانت بحوزة 6 عاطلين.

تم تحريز المضبوطات، وجارى العرض على النيابة، وكان رجال المباحث بأسوان قد تمكنوا من القبض على المتهم (وليد. م) 36 سنة والمتهم (أيمن. ص) 30 سنة أثناء استقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول وبحيازتهما (300) قرصا مخدرا تحرر عن ذلك المحضر (1101) إدارى قسم ثان أسوان.

وقامت الحملة بالقبض على المتهم (احمد. أ) 31 سنة وبحيازته (260) قرصا مخدرا وبحيازته أيضا (مطواة) ومقص حديد وتحرر المحضر (200) إدارى قسم أول وضبط المتهم (محمد. ص) 42 سنة وبحيازته (215) قرصا مخدرا مختلف الأنواع، وتحرر بذلك المحضر (2017) إدارى قسم أول أسوان.

كما تم ضبط المتهم (علاء. ش) 30 سنة وبحيازته 86 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع وتحرر المحضر (479) جنح أسوان، وكذلك ضبط المتهم (محمد. ر) 30 سنة وبحوزته (30) قرص ترامادول، وقد تحرر المحضر رقم (1103) إدارى قسم ثان أسوان، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.