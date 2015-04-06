مصرع صاحب ورشة لحام وإصابة 2 آخرين فى انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

لقى قبل قليل، صاحب ورشة لحام مصرعه وأصيب 2 آخران جراء انفجار أسطوانة غاز بداخل الورشة بإدكو.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة إدكو بانفجار أسطوانة غاز بداخل ورشة لحام كائنة بشارع خيرت خلف مبنى الصم والبكم / دائرة المركز.

وتبين أنه حال قيام "مصطفى محمد أبو بكر" صاحب ورشة لحام بالعمل بالورشة خاصته انفجرت أسطوانة الكربون الخاصة باللحام مما أدى لوفاته وإصابة كل من مصطفى ممدوح صابر، محمد شعبان غطاس (عاملان بالورشة) بكسور متعددة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام والمصابين لمستشفى أبو قير العام بالإسكندرية للعلاج، وتحرر المحضر رقم 2431/2015 جنح المركز.

على جانب آخر نجح ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير الأمن فى كشف غموض ادعاء سائق بشركة صناعة أدوية سرقة مبلغ 372 ألف جنيه وبعض الأدوية المرتجعة وذلك أثناء توقفه لأداء الفريضة بقرية قافلة دائرة مركز أبوحمص وتبين أن الواقعة غير صحيحة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوحمص من "هانى ع ع" سائق بشركة صناعة أدوية بقيام شخص مجهول بفتح باب السيارة الخاصة بالشركة قيادته وسرقة مبلغ مالى ( 372 ) ألف جنيه وبعض الأدوية المرتجعة وذلك أثناء توقفه لأداء الفريضة بقرية قافلة / دائرة مركز أبوحمص.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود إلى عدم صحة الواقعة وقيام المبلغ باختلاقها والاستيلاء على المبلغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهم بناحية قرية قافلة خلف مسجد القرية دائرة المركز. وتحرر المحضر رقم 5769/2015 جنح المركز.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط صياد هارب من 44 حكما قضائيا بالحبس.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط "منير إ ج" صياد المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد ( 44 ) حكم جزئى ومستأنف آخرها القضية رقم 394/2014 جنح مستأنف مركز سيدى سالم "تبديد" غيابى حبس سنة.

وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وتحرر المحضر رقم 37 أحوال المركز وجارى العرض على النيابة.