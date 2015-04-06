خلفان عن مخطط الإرهابية إفشال التحالف العربى:"حاضن الإخوان كحاضن الثعبان"

اتهم الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، جماعة الإخوان "الإرهابية"، بمحاولة إفشال التحالف العربى، والقوة الموحدة المزمع تأسيسها.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وكتب "خلفان" عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "يسعى الإخوان لضرب التحالف العربى، حاضن الإخوان كحاضن الثعبان".
وأضاف: "إبقاء هذا التحالف رمزا للعروبة.. حتى لو رؤوساء الأركان بعضهم ماطل فى الموافقة على القوة عربية.!! ليبقى هذا الكيان العربى متحدا".
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