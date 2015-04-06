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خلفان عن مخطط الإرهابية إفشال التحالف العربى:"حاضن الإخوان كحاضن الثعبان"

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خلفان عن مخطط الإرهابية إفشال التحالف العربى:"حاضن الإخوان كحاضن الثعبان" خلفان عن مخطط الإرهابية إفشال التحالف العربى:"حاضن الإخوان كحاضن الثعبان"
اتهم الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، جماعة الإخوان "الإرهابية"، بمحاولة إفشال التحالف العربى، والقوة الموحدة المزمع تأسيسها.

وكتب "خلفان" عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "يسعى الإخوان لضرب التحالف العربى، حاضن الإخوان كحاضن الثعبان".

وأضاف: "إبقاء هذا التحالف رمزا للعروبة.. حتى لو رؤوساء الأركان بعضهم ماطل فى الموافقة على القوة عربية.!! ليبقى هذا الكيان العربى متحدا".


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