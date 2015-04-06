مباحث مدينة نصر تكثّف جهودها لضبط متهم هارب بعصابة سرقة المحلات التجارية

يكثّف رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر أول من جهودهم للقبض على "محمد.ك.ف" 18 سنة عامل بكشك المتهم الثالث بالاشتراك مع كل من "محمد.ف.م" 27 سنة، و"محمد.ع.ع" 20 سنة عاطلان، بعد القبض عليهما وبحوزة الأول سلاحا ناريا فرد روسى وشروعهما وثالث فر هاربا أثناء الضبط فى سرقة، تحت تهديد السلاح النارى المضبوط بحوزتهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب.

وتبين عقب تطوير مناقشتهما اعترافهما بتكوين عصابة تخصص نشاطها فى سرقة المحال التجارية بذات الأسلوب مع المتهم الهارب، وأضافا بارتكابهما حوادث سرقة كمية من البضائع تقدر بمبلغ 17000 جنيها من داخل كشك بمدينة نصر ملك "محمد.م.خ" 58 سنة، وسرقة كمية من البضائع تقدر بمبلغ 15000 جنيها من داخل كشك ملك "عباس.ف.ع: 45 سنة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.