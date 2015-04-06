إدخال 600 شاحنة بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السماح بإدخال 600 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع فى تصريح صحفى أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات .

وأوضح فتوح أنه سيتم إدخال 86 شاحنة محملة بالمواد الإنشائية للمشاريع الدولية، و150 شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية ، بالإضافة الى ضخ كميات من المحروقات.

>ومن المقرر استمرار ضح الوقود الصناعى الخاص بمحطة الكهرباء الوحيدة التى تعمل فى قطاع غزة.

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