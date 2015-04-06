10 مشاكل يحلها الموز أفضل من الأدوية.. أهمها تنظيم الدورة الشهرية

- الموز ينظم الدورة الشهرية للنساء

هناك بعض المشاكل الصحية التى يمكن أن يحلها الموز أفضل من الأقراص الدوائية، حيث إن الموز يحتوى على البروتينات، وكمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى، بالإضافة إلى إنه لذيذ .>وبناء على الدراسات التى أجريت مؤخراً، فإن الموز له قدرة تنظيم فترة الدورة الشهرية لدى الإناث، كما أنه يزيد من قوة الجسم، إضافة إلى أنه يحمى من الأمراض، لاحتوائه على كمية مرتفعة من الألياف.

وأوضح الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك 10 مشكلات يمكن أن يحلها الموز أفضل من بعض الأقراص الدوائية:

- فوائد الموز

>1- الموز مصدر جيد للطاقة، وهذا هو السبب فى استخدام الرياضيين له.

>2- الموز يحتوى على الأحماض الأمينية، مما يسبب الشعور بالسعادة وبالهدوء، ونظراً لإحتوائه على الماغنيسيوم والكالسيوم يمكن أن يحمى من الاكتئاب.

>3- الموز يحتوى على مستوى عال من الكالسيوم والقليل من الأملاح، وهو أمر جيد للقلب ويساعد أيضا على خفض ضغط الدم المرتفع.

>4- يزيد من قوة الذاكرة عن طريق تناول موزة واحدة يومياً.

>5- الموز يحتوى على كمية كبيرة من الحديد، وبالتالى يعمل على زيادة مستوى الهيموجلوبين فى الدم، وهذا أمر جيد جدا لمرضى فقر الدم.

>6- الموز يمكن أن ينظم هرمونات الجسم.

>7- يساعد الموز المرأة الحامل على التقليل من غثيان الصباح ويحافظ على توازن مستوى السكر فى الدم.

>8- كما أنه يخلق طبقة خاصة فى المعدة، وبالتالى يخفض من فرص الإصابة بقرحة المعدة، نظرا لقيمته الغذائية، وبالتالى يعتبر الموز قادرا على السيطرة على أحماض المعدة.

>9- يحتوى الموز على ستة من الفيتامينات، تضبط مستويات الجلوكوز فى الدم.

>10- ثمرة واحدة من الموز فى الصباح يمكن أن تمنع الإمساك، لأنه يحتوى على كمية عالية من الألياف.

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