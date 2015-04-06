حصرياً...ميادة الحنّاوي في مهرجانات بعلبك

علمت "سيدتي نت" أن الفنانة ميادة حنّاوي وقّعت عقداً لإحياء إحدى حفلات مهرجانات بعلبك المصادفة في 18 آب المقبل، وستقدم خلالها أغنية عن الربيع العربي، تنتقد فيها ما سببه هذا الربيع من أزمات في المنطقة العربية، بالإضافة إلى سلسلة من المفاجآت.

كما علمنا أن الفنانة تلازم سوريا وترفض تركها حتى في أحنك الأوضاع.

يشار إلى أن الفنانة ميادة الجناوي قد أجرت مقابلة مع الإعلامية رابعة زيات في برنامجها "بعدنا مع رابعة".

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