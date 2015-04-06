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هبة طوجي تحقق فوزاً جديداً في نهائيات برنامج "ذا فويس"

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هبة طوجي تحقق فوزاً جديداً في نهائيات برنامج "ذا فويس" هبة طوجي تحقق فوزاً جديداً في نهائيات برنامج "ذا فويس"

الإثنين 06-04-2015 04:21

تقترب الفنانة اللبنانية هبة طوجي من المراحل الأخيرة في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية، إذ تأهلت إلى المرحلة المقبلة من العروض المباشرة، بعد أن أدت أغنية "Everytime" للفنانة العالمية بريتني سبيرز، في مرحلة تأدية الأغنيات المباشرة بشكل منفرد.
وبعد فوزها، توجّهت هبة بالشكر إلى جميع معجبيها، عبر تغريدة كتبتها على حسابها الخاص في موقع "تويتر" قالت فيها: "أنا جد سعيدة، إنه حلم .. وهذا بفضلكم".

 

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