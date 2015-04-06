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نيويورك تايمز : حكومة الثني تأمر بوقف تحويل عائدات النفط للبنك المركزي

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نيويورك تايمز : حكومة الثني تأمر بوقف تحويل عائدات النفط للبنك المركزي نيويورك تايمز : حكومة الثني تأمر بوقف تحويل عائدات النفط للبنك المركزي

ذكرت صحيفة ” نيويورك تايمز” اليوم أن الليبية برئاسة عبد الله الثني أصدرت أوامرها الى المؤسسة النفطية الوطنية بوقف تحويل عائدات النفط الى البنك المركزي الليبي وتحويل تلك العائدات الى حساب خاص بالحكومة في دولة الإمارات ، وقالت إن هذا القرار ينذر باحتمال وقوع عواقب وخيمة بما في ذلك قطع التمويل عن البنك المركزي الليبي.

وترى الصحيفة انه من الصعب التنبؤ بما قد تصل اليه الأمور في ليبيا خاصة وان قرار حكومة الثني يبدو مناقضا لموقف القوى الغربية تجاه البنك المركزي الليبي والصراع الدائر في ليبيا بصفة عامة.

وتحتفظ المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغربية بجزء كبير من الاحتياطيات النقد الأجنبي الليبي وبالتالي تستطيع تلك المؤسسات أن تلعب دورا مهما في التصرُف في تلك الأرصدة.

ويأتي قرار الثني ايضا في الوقت الذي تواجه فيه حكومته التي تتخذ من طبرق مقرا لها نقصا حادا في الأموال حسبما قالت الصحيفة الأمريكية.

ومع انخفاض العائدات النفطية ، اصبح البنك المركزي الليبي يدفع فقط الأجور والأموال اللازمة للدعم. وكان قادة عسكريون ومسئولون يدعمون حكومة الثني قد حذروا من الحاجة الماسة للإمدادات العسكرية والطبية ، مشيرين الى أن الحكومة قد تحولت الى البنوك التجارية للحصول على قرض قد تصل قيمته الى ثلاث مليارات دولار نظرا لاحتمال عدم حصولها على الأموال اللازمة من الاحتياطي النقدي الليبي.

وقال أنصار حكومة الثني أن وضع البنك المركزي الحيادي يفيد الأطراف الأخري في الصراع الموجودة في مدينتي طرابلس ومصراته والتي تتعاون مع الجماعات الإرهابية أمثال تنظيمي القاعدة وداعش.

أ ش أ

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