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تخلص من دهون البطن وأحصل على وزن مثالى بــ"الفجل "

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تخلص من دهون البطن وأحصل على وزن مثالى بــ"الفجل " تخلص من دهون البطن وأحصل على وزن مثالى بــ"الفجل "
كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن مزيج مميز يمكنه تقليل حجم الخصر، ويساعد على التخلص من الماء الزائد الموجود بالجسم ، والحصول على وزن مثالى.

- الفجل يخفض الوزن الزائد


>وأوضح الخبراء أن المكون الرئيسى لهذا المزيج المذهل لفقدان الوزن الزائد، هو الفجل الذى يعتبر من الأطعمة الغنية بفيتامين C والبوتاسيوم، وفيتامين B1 وB6 والحديد وفيتامين B2، والماغنيسيوم والفوسفور.

- الفجل يحفز عملية التمثيل الغذائى


>كما أن الفجل يسرع من عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، ويقلل من التعب ويحفز تطوير البكتيريا الجيدة فى الأمعاء، وأشار الخبراء إلى أن هناك وصفة مذهلة تقضى على فى البطن، والتى تشمل:
>• 4 ثمرات ليمون
>• 3 ملاعق صغيرة من العسل
>• 125 جراما من الفجل الطازج
>• 2 ملعقة شاى من القرفة
>• 2 سم من جذر الزنجبيل

طريقة التحضير:


>يوضع الزنجبيل والفجل فى الخلاط ويخلط بشكل جيد، ثم إضافة عصير الليمون ويخلط بعد ذلك مرة أخرى، وتتم إضافة العسل والقرفة ويخلط المزيج حتى يتجانس الخليط.

طريقة الاستهلاك:


>يتم تناول 2 ملعقة صغيرة من هذا الشراب مرتين يوميا، قبل وجبة الطعام أو قبل ممارسة الرياضة، ويستهلك لمدة 3 أيام على التوالى.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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