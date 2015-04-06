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بالكاكاو احمى نفسك من مرض السكر ومشاكل الكلى والذاكرة

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بالكاكاو احمى نفسك من مرض السكر ومشاكل الكلى والذاكرة بالكاكاو احمى نفسك من مرض السكر ومشاكل الكلى والذاكرة

فوائد الكاكاو


>كشف الموقع العالمى الطبى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عبر تقرير حديث له، أن كوبا واحدا فقط من الكاكاو الساخن يحتوى على نسبة مضاعفة من المواد المضادة للأكسدة، بالمقارنة بكأس من النبيذ الأحمر، وثلاث مرات أكثر من حيث المواد المضادة للأكسدة، بالمقارنة بالشاى الأخضر وخمس مرات أكثر من الشاى الأسود.

الكاكاو يقلل من فرص الإصابة بالسكرى


>وأوضح التقرير أن الكاكاو يحل مشاكل الكلى ويقى من السكرى وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الدورة الدموية، ومختلف الالتهابات وضعف المناعة.

وأشارت الأبحاث إلى أن الكاكاو يحتوى على الفلافونويد، الذى يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

الكاكاو أفضل خيار لفقدان الوزن


>وسبب آخر لتناول فنجان من الكاكاو الساخن هو أنه يحتوى على سعرات حرارية أقل من الشوكولاتة الساخنة، مما يجعله اختيارا مناسبا حتى لو هناك مشاكل مع الوزن، وفقاً للتقرير.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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