هيئة السكة الحديد تكلف المقاولون العرب بإصلاح أضرار خط أبو قير

أكد اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكك الحديدية أنه كلف شركة المقاولون العرب لإعادة إصلاح أضرار خط قطارات أبو قير بالإسكندرية بمنطقة الإصلاح الواقعة بين المنتزه والمعمورة، جراء مياه الصرف الصحى التى تغطى القضبان وأثرت على سلامتها.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أنه سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين مع الشركة فى حضور نائب رئيس الهيئة للخدمات المشتركة من أجل الاتفاق مع الشركة على الإصلاحات المطلوبة، للتعاقد معها بالأمر المباشر لتنفيذها سريعا، من أجل استئناف حركة القطارات المتوقفة من المنتزه حتى محطة أبو قير.

- "الوزراء" لـ"اليوم السابع": تغيير قضبان قطار أبو قير وحل أزمة الصرف الصحى