"الجنح"تستأنف اليوم محاكمة الراقصة "صافيناز" فى قضية إهانة العلم المصرى

تستكمل، اليوم الاثنين، محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين وحضور على السيسى وكيل النيابة وسكرتارية سامى أبو غريب، ثانى جلسات دعوى اتهام الراقصة الأرمينية صافيناز، بإهانة العلم المصرى خلال رقصها به بإحدى الحفلات، فى القضية رقم 4277 لسنة 2014.

وطلب دفاع "صافيناز" بالجلسة السابقة التصريح باستخراج شهادة من قسم العجوزة عن المحضر رقم 4277، الذى تم تحريره والتاريخ الذى تم تحريره ضدها، علما بأن المحضر تم تحويله إلى جنحة ومازال مقيدا إداريا بنيابة العجوزة، كما طلب صورة من بلاغ مقدم للنائب العام.

وكان قد أحال أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الراقصة صافيناز لمحكمة الجنح لاتهامها بإهانة العلم المصرى.