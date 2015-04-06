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اليوم.. إعادة محاكمة 73 متهمًا بقضية مذبحة بورسعيد ضد "ألتراس أهلاوى"

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اليوم.. إعادة محاكمة 73 متهمًا بقضية مذبحة بورسعيد ضد "ألتراس أهلاوى" اليوم.. إعادة محاكمة 73 متهمًا بقضية مذبحة بورسعيد ضد "ألتراس أهلاوى"
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـمذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها ٧٤ شهيدًا من شباب ألتراس أهلاوى، واتُهم فيها ٧٣ بينهم ٩ قيادات أمنية، التى وقعت أحداثها أثناء مباراة فى الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى، وطبقًا لقرار المحكمة السابق ستستمر الجلسات المتعاقبة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لسماع مرافعات الدفاع فى القضية.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 متهمًا مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض؛ أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

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مصر 365