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محاكمة أحمد موسى بتهمة سب الفنان هشام عبد الله

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محاكمة أحمد موسى بتهمة سب الفنان هشام عبد الله محاكمة أحمد موسى بتهمة سب الفنان هشام عبد الله

أحمد موسى

 

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، حكمها على الإعلامي أحمد موسى وهشام سرور ومحمد أبو العينين، مالك قناة “صدى البلد”، بتهمة سب وقذف الفنان هشام عبد الله، وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، ونشر أخبار كاذبة عنهما.

كان المستشار طارق العوضي، دفاع الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، أقام الجنحة المباشرة رقم 6340 لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نصر، ضد الإعلامي أحمد موسى مذيع برنامج “على مسئوليتي”، وهشام سرور، ومحمد أبو العينين مالك قناة صدى البلد، يتهمهم فيها بسب وقذف موكليه ونعتهما بألفاظ تحمل سبًا وقذفًا، حيث اتهمهما أحمد موسى بالعمالة والخيانة وتلقي الأموال مقابل التحريض ضد الدولة على غير الحقيقة، ونشر أخبار كاذبة عنهما.

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