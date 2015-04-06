اليوم.. محاكمة إبراهيم عيسى بتهمة سب وقذف أمناء الشرطة



> تنظر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وسكرتارية مصطفى رشدي، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من أعضاء مجلس إدارة ائتلاف أمناء الشرطة بالجيزة، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، والصحفية بجريدة التحرير دينا جابر، تتهمهما بسب وقذف أمناء الشرطة، وتطالب بتعويض 200 ألف جنيه.

وجاء في الدعوى، أن الجريدة نشرت مقالا للصحفية دينا جابر بتاريخ 13/12/2014 بعنوان “الشعب يريد إسقاط دولة أمناء الشرطة”، وجاء في المقال أن إلغاء المحاكمات العسكرية حول أمناء الشرطة إلى بلطجية، وقطاع طرق، يفرضون الإتاوات على أصحاب المحال التجارية والسائقين، وحولوا حجز الأقسام إلى جوانتانامو؛ لإجبار ضحاياهم على الخضوع والطاعة.

وأشارت الدعوى أيضا، إلى تعليق الكاتبة على عودة أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم (برغم أنه حكم للقضاء الإداري)، بقولها: إن عودتهم صدع في جدران وزارة الداخلية، وقالت أيضا إن أمناء الشرطة دولة داخل الدولة، وهي دولة بلطجة وبطش وسوء استخدام للسلطة وتعذيب وتنكيل بالمواطنين.

وأوضحت الدعوى، أن الجريدة نشرت مقالا آخر لنفس الصحفية بعنوان “أمناء الشرطة ورم في جسد وزارة الداخلية”، ورد به نفس المعاني الواردة في المقال الأول، مع نشر رسم كاريكاتيري عبارة عن لص يرتدي كاب الشرطة.