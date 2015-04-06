أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليوم.. محاكمة إبراهيم عيسى بتهمة سب وقذف أمناء الشرطة

Google+ Print
اليوم.. محاكمة إبراهيم عيسى بتهمة سب وقذف أمناء الشرطة اليوم.. محاكمة إبراهيم عيسى بتهمة سب وقذف أمناء الشرطة


> تنظر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وسكرتارية مصطفى رشدي، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من أعضاء مجلس إدارة ائتلاف أمناء الشرطة بالجيزة، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، والصحفية بجريدة التحرير دينا جابر، تتهمهما بسب وقذف أمناء الشرطة، وتطالب بتعويض 200 ألف جنيه.

وجاء في الدعوى، أن الجريدة نشرت مقالا للصحفية دينا جابر بتاريخ 13/12/2014 بعنوان “الشعب يريد إسقاط دولة أمناء الشرطة”، وجاء في المقال أن إلغاء المحاكمات العسكرية حول أمناء الشرطة إلى بلطجية، وقطاع طرق، يفرضون الإتاوات على أصحاب المحال التجارية والسائقين، وحولوا حجز الأقسام إلى جوانتانامو؛ لإجبار ضحاياهم على الخضوع والطاعة.

وأشارت الدعوى أيضا، إلى تعليق الكاتبة على عودة أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم (برغم أنه حكم للقضاء الإداري)، بقولها: إن عودتهم صدع في جدران وزارة الداخلية، وقالت أيضا إن أمناء الشرطة دولة داخل الدولة، وهي دولة بلطجة وبطش وسوء استخدام للسلطة وتعذيب وتنكيل بالمواطنين.

وأوضحت الدعوى، أن الجريدة نشرت مقالا آخر لنفس الصحفية بعنوان “أمناء الشرطة ورم في جسد وزارة الداخلية”، ورد به نفس المعاني الواردة في المقال الأول، مع نشر رسم كاريكاتيري عبارة عن لص يرتدي كاب الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا