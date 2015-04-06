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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/6

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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/6 حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/6
برج القوس هو برج نارى مبدع ومتفتح حنون ومحب للحياة كما أن مواليد برج القوس ليدهم قدر كبير من الحيوية والنشاط يمكن الاعتماد عليهم، لديهم مكانة خاصة لدى أفراد عائلاتهم فهم محبوبون من الجميع ولا يحاولون كسب عداوة أحد، كما أنهم محبون للسفر والمغامرة والتجديد دائمًا فى حياتهم ليبقوا فى أفضل صورة ومواليد هذا البرج أيضًا لا يرضون بالأمر الواقع ويحبون أن يكون لديهم بصمة فى كل عمل يقومون به مهما كان بسيطًا.

توقعات هالة عمر القوس على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية شهدت الفترة الماضية العديد من المشكلات والعقبات وأصبحت لا تعرف جيدًا هل تريد أن تستمر فى العلاقة أم من الأفضل أن تترك شريك حياتك وتمضى فى حياتك لذلك أنت فى حاجة للتفكير فى بشكل عقلى دون تدخل العاطفة والنظر للأمر بصفاء دون أى تشويش من شريك حياتك وما يقوله لك عقلك وقلبك اتبعه.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية والمالية تسير بشكل جيد فأنت حققت العديد من النجاحات فى حياتك وأثبت أنت قادر على تحمل المسئولية لذلك إذا كنت تفكر فى البدء فى مشروع خاص بك أو مجال جديد هو أفضل وقت لفعل ذلك فأنت الآن لديك طاقة وقدرة عقلية على الإبداع.

على مستوى الصحة


>حافظ على ذهنك صافٍ والبقاء ثابت عن طريق ممارسة الرياضة ولا تحاول أن تجر نفسك إلى الإجهاد العصبى والتعب المتعلق بالعمل وعليك الاهتمام أكثر بحالتك الصحية والنفسية.
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مصر 365

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