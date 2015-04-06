حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/6

مواليد برج العقرب لهم عدد من الصفات والمزايا الفريدة التى تميزهم عن غيرهم من الأبراج فهم أشخاص متفاهمون ولديهم قدرة كبيرة على تحمل الضغط والصبر ولكن إذا نفد صبرهم لا يمكن أن تتوقع تصرفاتهم يتمتعون بروح مرحة ويمكنهم أن يخرجوا أى شخص من حالته السيئة ولكن على العكس لا يوجد شخص يستطيع أن يحتوى غضبهم مجتهدين فى العمل يريدون أن يحققوا عددًا من الإنجازات فى عمر صغير يحبون المال ويسعون للحصول على ترقيات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية الآن أفضل فأنت قررت أن تبتعد عن كل ما يزعجك وتركز فى أمور أكثر أهمية هناك محاولات من شريك حياتك السابق فى أن يعود إليك مرة أخرى ولكنك تصد بكل قوة لذلك عليك أن تتمسك بما حصلت عليه ولا تسمح لشىء أن يؤثر على قراراتك التى استغرقت وقت طويل فى اتخاذها.
>أنت شخص ذكى ولديك قدرة كبيرة على كسب المال بالاجتهاد والعمل المستمر ولكنك مبذر إلى حد كبير لذلك عليك إعادة النظر فى طريقة إنفاقك للمال وإذا كنت تريد أن يكون لك مستقبل كبير عليك ادخار المال من الآن وعليك الاستعانة بأصدقائك فى العمل وطلب المساعدة وتقديم الخبرات لمن يحتاجها.
>هذه الفترة أنت تحاول بقوة الخروج من حالة الاكتئاب التى أصابتك الفترة الماضية وأنت تستطيع فعل ذلك وبدأت فى التنفيذ لذلك لا تتراجع ولا تستسلم للكسل مرة أخرى وعليك الحصول على بعض المرح وتحسين حالتك النفسية.
توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية الآن أفضل فأنت قررت أن تبتعد عن كل ما يزعجك وتركز فى أمور أكثر أهمية هناك محاولات من شريك حياتك السابق فى أن يعود إليك مرة أخرى ولكنك تصد بكل قوة لذلك عليك أن تتمسك بما حصلت عليه ولا تسمح لشىء أن يؤثر على قراراتك التى استغرقت وقت طويل فى اتخاذها.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص ذكى ولديك قدرة كبيرة على كسب المال بالاجتهاد والعمل المستمر ولكنك مبذر إلى حد كبير لذلك عليك إعادة النظر فى طريقة إنفاقك للمال وإذا كنت تريد أن يكون لك مستقبل كبير عليك ادخار المال من الآن وعليك الاستعانة بأصدقائك فى العمل وطلب المساعدة وتقديم الخبرات لمن يحتاجها.
على مستوى الصحة
>هذه الفترة أنت تحاول بقوة الخروج من حالة الاكتئاب التى أصابتك الفترة الماضية وأنت تستطيع فعل ذلك وبدأت فى التنفيذ لذلك لا تتراجع ولا تستسلم للكسل مرة أخرى وعليك الحصول على بعض المرح وتحسين حالتك النفسية.