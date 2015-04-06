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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/6

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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/6 حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/6
الرومانسية الشديدة والإفراط فى إظهار المشاعر المختلفة والقدرة على التعبير عن المشاعر بشكل منمق باستخدام الكلمات المناسبة أهم ما لخصه خبراء الأبراج عن أصحاب وشخصيات ، أما بخصوص حظ أصحاب برج السرطان ليوم الأحد فتقول خبير الأبراج ميشيل حايك أن اليوم مناسب للتفكير بعمق وتمهل والابتعاد عن الضغوطات والروتين وأن تنحى مشاعرك جانبًا، لتتمكن من الوصول إلى القرار الصائب الذى لا تندم عليه فيما بعد.

توقعات ميشيل حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>عليك بالتحدث مع حبيبك بصراحة ووضوح عن المشكلات والخلافات القائمة بينكم منذ فترة، فكتمان هذه الخلافات سيتسبب فى تفاقمها وزيادة المشكلات والخلافات ما سيؤثر على علاقتكم ومن الممكن أن يؤدى إلى خسارة علاقتك مع حبيبك.

على مستوى العمل والمال على مستوى الصحة


>حياتك المالية لا تسير على الطريق الصحيح بسبب الديون المتراكمة عليك والتى تتسبب فى إصابتك بالقلق والتوتر، فتبذيرك ورغبتك فى شراء كل ما تراه أمامك من أكبر عيوبك التى لابد من تغييرها حتى تنعم بحياة مالية مستقرة.

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مصر 365

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