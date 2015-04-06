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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/6

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/6 حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/6
مواليد برج الميزان هم أشخاص مميزون لديهم روح مرحة وقدرة على مساعدة الغير ليس لديهم أمراض نفسية مثل الحسد والحقد لديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم يتمتعون بقدرة على التفاؤل والأمل هم مصدر إلهام للآخرين ويهتمون بأفراد أسرتهم بشكل كبير لديهم أهداف فى حياتهم يعملون على تحقيقها ولا يقبلون بالظلم ولا يحبون أن يؤثر أحد عليهم بالسوء.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب


>أنت شخص لا تريد أن تفكر كثيرًا فى الأمور العاطفية وتبعد نفسك عن تلك الأمور وتنتظر شيئًا مميزًا يخطف قلبك من أول نظرة لا تريد أن تكون تحت القيود وتبحث عن علاقة خالية من المشكلات وهناك العديد من الأولويات فى حياتك ليس من بينها الحب.

على مستوى العمل والمال


>هناك العديد من الخطوات المهمة التى حدثت فى حياتك العملية مؤخرًا بعد جهد ومشاقة كبيرة عليك أن تحافظ على ذلك وتعمل على التطوير من نفسك وتثبت لرؤسائك أنت تستطيع تحمل المسئولية، والأمور المالية لا ترضيك الآن ولكنها ستتغير فى المستقبل مع الاجتهاد والعمل.

على مستوى الصحة


>أنت تعانى من إجهاد عام نتيجة لضغط العمل ولا يوجد لديك وقت كافٍ للراحة لذلك لا تجعل ذلك ينسيك أن صحتك لها حق عليك خد وقت من الراحة حتى لو لبضعة ساعات وقم بعمل استجمام أو مارس بعض الرياضيات.

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مصر 365

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