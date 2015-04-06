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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/6

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/6 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/6
يؤكد دائمًا خبراء الأبراج أن أصحاب من الشخصيات المرحة المحبة للحياة والتى تعشق التغيير والتجديد وتجربة الأشياء الغريبة وغير التقليدية ولابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة التى ستحقق لك مكاسب عديدة وأرباح طائلة لم تكن تتخيلها.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>عليك بالحذر ممن يظهرون لك محبتهم وهم يضيعون وقتك فقط، ولا تثق فى كل شىء يقولونه لك فهم قادرون على التلون، وانتظر حتى يظهروا لك مشاعرهم بشكل واضح دون خجل أو تلميحات ولا تتبرع فى الحكم على الناس من النظرة الأولى.

على مستوى العمل والمال


>أمامك العديد من الفرص السائحة التى تحتاج إلى الاختيار بينها لتحصل على الأفضل والأنسب لك والتى ستوفر لك حياة مستقرة وأموال طائلة، لذا عليك بالتفكير بعمق وهدوء وتروى حتى تقرر فعلاً ما تريد ولا تندم فيما بعد.

على مستوى الصحة


>صحتك فى أفضل حالاتها بفضل اتباعك للحمية الصحية والنصائح التى أمرك بها الطبيب، لذا عليك التحلى بالصبر حتى لا تفسد النجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ولا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك ويتسبب فى زيادة وزنك.

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مصر 365

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