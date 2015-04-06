حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين2015/4/6

الهدوء والسكينة وحب التأمل والتدقيق فى الموضوعات المختلفة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الأحد فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الأحد يوما عصيبا وتقابلك العديد من العوائق والصعاب المختلفة التى ستتسبب فى حزنك واكتئابك لفترة طويلة، لذا عليك الاستعداد جيدًا لاستقبال هذه الأحداث. توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية فى أفضل الحال بفضل تحليك بالصبر والهدوء فى التعامل مع شريك حياتك لكن عليك بالاستمرار فى فعل ما تقوم به وإياك والتسرع فى اتخاذ قرارات، حتى لا تحصل على نتائج لن تسعدك ومن الممكن أن تتسبب فى ضياع علاقتك مع حبيبك لذا لا تكسر حالة التفاهم التى أصبحت موجودة مؤخرًا. على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية تسير بخطوات ثابتة نحو النجاح والتفوق بفضل إيمانك وثقتك بنفسك، بالإضافة إلى وضعك للعديد من الأهداف نصب عينيك وعملك على تحقيقها منذ فترة ولإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل. على مستوى الصحة

>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، فإهمالك فى صحتك الفترة الماضية أثر عليك بشكل كبير، لا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسير صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.

شبكةعيونالإخبارية

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