حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/6

الطيبة والدقة فى أداء الأعمال والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق رغم الصعاب المختلفة والظروف المحيطة والإصرار طوال الطريق للوصول إلى الحلم أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من المفاجآت والأحداث التى ستجعلك تتفاءل وتحب الحياة وتنس أحزانك والأحداث الأليمة التى مرت بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها، فأنت تنعم بحياة مستقرة وهادئة تسير بسلام، بفضل تقبل شريك حياتك لعيوبك وتقبله لأخطائك وتفهمه لطبيعة عملك، فهو يوفر لك الحياة الهادئة التى تساعدك على التقدم والاستقرار.
> عليك العمل بجد واجتهاد لاسترجاع ثقة من حولك وإثبات جدارتك لتتمكن من الحصول على الترقية التى طالما كنت تحلم بها، لكن كسلك فى الفترة الماضية تسبب فى تأخيرها وتفوق بعض زملائك عليك، لذا لا تدع الإحباط يترب إليك وأرجع لنشاطك لتستعيد طاقتك.
>حاول البحث عن رياضة تعبر عن شخصيتك وتساعدك فى الابتعاد عن الجو الروتينى للعمل، واستعد هواياتك السابقة مثل التنس أو الكرة الطائرة التى كنت بارع فيها وأهملتها بسبب تركيزك فى العمل.
>
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها، فأنت تنعم بحياة مستقرة وهادئة تسير بسلام، بفضل تقبل شريك حياتك لعيوبك وتقبله لأخطائك وتفهمه لطبيعة عملك، فهو يوفر لك الحياة الهادئة التى تساعدك على التقدم والاستقرار.
على مستوى العمل والمال
> عليك العمل بجد واجتهاد لاسترجاع ثقة من حولك وإثبات جدارتك لتتمكن من الحصول على الترقية التى طالما كنت تحلم بها، لكن كسلك فى الفترة الماضية تسبب فى تأخيرها وتفوق بعض زملائك عليك، لذا لا تدع الإحباط يترب إليك وأرجع لنشاطك لتستعيد طاقتك.
على مستوى الصحة
>حاول البحث عن رياضة تعبر عن شخصيتك وتساعدك فى الابتعاد عن الجو الروتينى للعمل، واستعد هواياتك السابقة مثل التنس أو الكرة الطائرة التى كنت بارع فيها وأهملتها بسبب تركيزك فى العمل.
>