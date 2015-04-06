حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/6

الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص يحبون ويعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، فهم يعيشون فى كوكب آخر ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين بهم وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بتحسن كبير وطاقة إيجابية تدفعك لتحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجود لتنفيذها. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية غير مستقرة بسبب خيانتك لحبيبك أكثر من مرة ومواعدتك لأكثر من فتاة فى آن واحد، وهو الأمر الذى يجعلك غير أهل للثقة لاستكمال العلاقات العاطفية، فسمعتك تؤثر عليك وتنفر منك الجميع. على مستوى العمل والمال

>عليك باستغلال ذكائك ومواهبك فى العمل بجد واجتهاد، لتثبت للجميع أنك شخص غير مستهتر وتستحق المكانة التى وصلت إليها، فتقصيرك فى عملك واعتمادك على الآخرين فى تسيير أمورك كان أمرًا ملاحظًا من قبل زملائك فى الفترة الماضية، وهذا الوضع لن يستمر طويلاً. على مستوى الصحة

>حالتك الصحية جيدة بسبب النظام الغذائى الذى تتبعه وسيمكنك من فقدان الوزن الزائد الذى اكتسبته فى الفترة الماضية وأثر على مظهرك وشكلك وجعلك موضع سخرية من الجميع، لكن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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