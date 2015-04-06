أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/6

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/6 حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/6
الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص يحبون ويعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، فهم يعيشون فى كوكب آخر ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين بهم وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بتحسن كبير وطاقة إيجابية تدفعك لتحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجود لتنفيذها.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية غير مستقرة بسبب خيانتك لحبيبك أكثر من مرة ومواعدتك لأكثر من فتاة فى آن واحد، وهو الأمر الذى يجعلك غير أهل للثقة لاستكمال العلاقات العاطفية، فسمعتك تؤثر عليك وتنفر منك الجميع.

على مستوى العمل والمال


>عليك باستغلال ذكائك ومواهبك فى العمل بجد واجتهاد، لتثبت للجميع أنك شخص غير مستهتر وتستحق المكانة التى وصلت إليها، فتقصيرك فى عملك واعتمادك على الآخرين فى تسيير أمورك كان أمرًا ملاحظًا من قبل زملائك فى الفترة الماضية، وهذا الوضع لن يستمر طويلاً.

على مستوى الصحة


>حالتك الصحية جيدة بسبب النظام الغذائى الذى تتبعه وسيمكنك من فقدان الوزن الزائد الذى اكتسبته فى الفترة الماضية وأثر على مظهرك وشكلك وجعلك موضع سخرية من الجميع، لكن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى