حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/6

أصحاب برج الثور من الشخصيات الحنونة التى تتميز بطيبة شديدة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، أما بالنسبة حظ برج الثور، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يقف جانبك ويمكنك من تحقيق ما كنت تطمح إليه، فنيتك السليمة وطيبتك النادرة أحد أسباب نجاحك وتفوقك ووقوف الناس دائمًا فى صفك ومساندتك للتقدم إلى الأمام. توقعات هالة عمر لبرج الثورة على المستوى العاطفى

>حالتك العاطفية هادئة ومستقرة بفضل مرونتك فى التعامل مع حبيبك وتقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، بفضل عشرتك الطويلة التى ساعدتكم على فهم الشخصيات بشكل أفضل والتماس الأعذار. على مستوى العمل والمال

>عليك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من حل العديد من المشكلات التى تواجهها هذه الأيام وأنت السبب فيها فإهمالك وتقصيرك فى العمل وتأخرك المستمر تسبب فى غضب رؤسائك وعدم ثقتهم فيك وإحساسهم بأنك غير أهل للمسئولية. على مستوى الصحة

>عليك بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة للتخلص من الوزن الزائد الذى اكتسبته بسبب إفراطك فى تناول الأطعمة غير الصحية فى الفترة الماضية، لذا عليك بتغيير هذه العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية تساعدك على الحصول على جسم رشيق.

شبكةعيونالإخبارية

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