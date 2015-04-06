توقعات الأبراج ليوم الاثنين 2015/4/6

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين2015/4/6

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/6

>الهدوء والسكينة وحب التأمل والتدقيق فى الموضوعات المختلفة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الأحد فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الأحد يوما عصيبا وتقابلك العديد من العوائق والصعاب المختلفة التى ستتسبب فى حزنك واكتئابك لفترة طويلة، لذا عليك الاستعداد جيدًا لاستقبال هذه الأحداث.>علاقتك العاطفية فى أفضل الحال بفضل تحليك بالصبر والهدوء فى التعامل مع شريك حياتك لكن عليك بالاستمرار فى فعل ما تقوم به وإياك والتسرع فى اتخاذ قرارات، حتى لا تحصل على نتائج لن تسعدك ومن الممكن أن تتسبب فى ضياع علاقتك مع حبيبك لذا لا تكسر حالة التفاهم التى أصبحت موجودة مؤخرًا.>حياتك العملية تسير بخطوات ثابتة نحو النجاح والتفوق بفضل إيمانك وثقتك بنفسك، بالإضافة إلى وضعك للعديد من الأهداف نصب عينيك وعملك على تحقيقها منذ فترة ولإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل.>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، فإهمالك فى صحتك الفترة الماضية أثر عليك بشكل كبير، لا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسير صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.

أصحاب برج الثور من الشخصيات الحنونة التى تتميز بطيبة شديدة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، أما بالنسبة حظ برج الثور، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يقف جانبك ويمكنك من تحقيق ما كنت تطمح إليه، فنيتك السليمة وطيبتك النادرة أحد أسباب نجاحك وتفوقك ووقوف الناس دائمًا فى صفك ومساندتك للتقدم إلى الأمام.

توقعات هالة عمر لبرج الثورة على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/6

>حالتك العاطفية هادئة ومستقرة بفضل مرونتك فى التعامل مع حبيبك وتقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، بفضل عشرتك الطويلة التى ساعدتكم على فهم الشخصيات بشكل أفضل والتماس الأعذار.>عليك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من حل العديد من المشكلات التى تواجهها هذه الأيام وأنت السبب فيها فإهمالك وتقصيرك فى العمل وتأخرك المستمر تسبب فى غضب رؤسائك وعدم ثقتهم فيك وإحساسهم بأنك غير أهل للمسئولية.>عليك بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة للتخلص من الوزن الزائد الذى اكتسبته بسبب إفراطك فى تناول الأطعمة غير الصحية فى الفترة الماضية، لذا عليك بتغيير هذه العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية تساعدك على الحصول على جسم رشيق.

يؤكد دائمًا خبراء الأبراج أن أصحاب برج الجوزاء من الشخصيات المرحة المحبة للحياة والتى تعشق التغيير والتجديد وتجربة الأشياء الغريبة وغير التقليدية ولابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة التى ستحقق لك مكاسب عديدة وأرباح طائلة لم تكن تتخيلها.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/6

>عليك بالحذر ممن يظهرون لك محبتهم وهم يضيعون وقتك فقط، ولا تثق فى كل شىء يقولونه لك فهم قادرون على التلون، وانتظر حتى يظهروا لك مشاعرهم بشكل واضح دون خجل أو تلميحات ولا تتبرع فى الحكم على الناس من النظرة الأولى.>أمامك العديد من الفرص السائحة التى تحتاج إلى الاختيار بينها لتحصل على الأفضل والأنسب لك والتى ستوفر لك حياة مستقرة وأموال طائلة، لذا عليك بالتفكير بعمق وهدوء وتروى حتى تقرر فعلاً ما تريد ولا تندم فيما بعد.>صحتك فى أفضل حالاتها بفضل اتباعك للحمية الصحية والنصائح التى أمرك بها الطبيب، لذا عليك التحلى بالصبر حتى لا تفسد النجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ولا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك ويتسبب فى زيادة وزنك.

الرومانسية الشديدة والإفراط فى إظهار المشاعر المختلفة والقدرة على التعبير عن المشاعر بشكل منمق باستخدام الكلمات المناسبة أهم ما لخصه خبراء الأبراج عن أصحاب وشخصيات برج السرطان، أما بخصوص حظ أصحاب برج السرطان ليوم الأحد فتقول خبير الأبراج ميشيل حايك أن اليوم مناسب للتفكير بعمق وتمهل والابتعاد عن الضغوطات والروتين وأن تنحى مشاعرك جانبًا، لتتمكن من الوصول إلى القرار الصائب الذى لا تندم عليه فيما بعد.

توقعات ميشيل حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/6

>عليك بالتحدث مع حبيبك بصراحة ووضوح عن المشكلات والخلافات القائمة بينكم منذ فترة، فكتمان هذه الخلافات سيتسبب فى تفاقمها وزيادة المشكلات والخلافات ما سيؤثر على علاقتكم ومن الممكن أن يؤدى إلى خسارة علاقتك مع حبيبك.>حياتك المالية لا تسير على الطريق الصحيح بسبب الديون المتراكمة عليك والتى تتسبب فى إصابتك بالقلق والتوتر، فتبذيرك ورغبتك فى شراء كل ما تراه أمامك من أكبر عيوبك التى لابد من تغييرها حتى تنعم بحياة مالية مستقرة.

شخصية قوية وجادة لا يخافون إظهار آرائهم بقوة يفتقدون المرونة فى التعامل ويعشقون الجدال، لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد، أما بخصوص حظ اليوم لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل التفكير فى إصلاح بعض عيوبك التى يشتكى منها العديد من الأشخاص، فالحفاظ على محبة الآخرين أمر مهم.

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/4/6

>علاقتك العاطفية لا تسير بشكل صحيح بسبب عدم اهتمامك بشريك حياتك وتركيزك على حياتك العملية وعدم الاهتمام بمتطلباته والاستماع لآرائه ومشاكله المختلفة، لذا عليك سرعة حل هذه المشكلات قبل أن تتفاقم وتكبر لدرجة لا يمكنك السيطرة عليها، لذا عليك بالإسراع.>هناك العديد من المشكلات التى تواجهك فى العمل هذه الفترة بسبب غيرة بعض الزملاء من نجاحك وإعجاب رؤسائك بمجهوداتك، لا تدع هذا الأمر يؤثر عليك أو يتسبب فى إصابتك بالكسل أو الإهمال، بل أثبت للجميع إنك تستحق هذه الثقة والتقدير.> اهتمامك بالرياضة وإتباع نظام غذائى متوازن ورشاقتك كان موضع إعجاب الكثيرون وغيرتهم بفضل إرادتك القوية وصبرك ووضعك للعديد من الخطط والأهداف نصب عينيك وعملك على تحقيقها واستمر فى ما تفعله ولا تستمتع لمن حولك ومحاولاتهم لإحباطك.

مواليد برج العذراء لديهم العديد من المزايا والصفات فهم يتمتعون بشخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال كما أنهم يتمتعون بروح مرحة ومجتهدة فى العمل من عيوبهم العصبية والأنانية والعند كما أنهم أشخاص مزاجيين ويمكن أن يتغير حالهم دون أن تعرف السبب وراء ذلك وعلى الرغم من هذا فهم أشخاص لهم قلب طيب وحنون.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/6

>هذه الفترة حالتك العاطفية تسير بشكل جيد وشريك حياتك مستعد لتقبل كل انتقاداتك لذلك حاول أن تتفهم احتياجاته ولا تقوم بفرض قيود عليه وحاول أن تجد أمر يدخل السعادة فى العلاقة.>أنت شخص مبدع وعملك يسير بشكل جيد للغاية واليوم مناسب لإنجاز العديد من الأمور والمشاريع المهمة التى ستدر عليك أرباح وأموال طائلة فقط عليك التركيز وعدم التسرع لأن الخطأ فى هذه المرحلة سيكلفك كثيرًا كما عليك طلب المساعدة من زملائك وأصدقائك المقربين منك حتى تنجز مهامك بسهولة.>قاوم الإغراءات التى يحاول الآخرون إيقاعك فيها من خلال دعوتك إلى ولائم دسمة تسبب لك السمنة فقط عليك أن تركز على إنقاذ الوزن لتتمتع بحالة صحية جيدة وممارسة الرياضة سيساعدك فى تخطى الأمر.

مواليد برج الميزان هم أشخاص مميزون لديهم روح مرحة وقدرة على مساعدة الغير ليس لديهم أمراض نفسية مثل الحسد والحقد لديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم يتمتعون بقدرة على التفاؤل والأمل هم مصدر إلهام للآخرين ويهتمون بأفراد أسرتهم بشكل كبير لديهم أهداف فى حياتهم يعملون على تحقيقها ولا يقبلون بالظلم ولا يحبون أن يؤثر أحد عليهم بالسوء.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/6

>أنت شخص لا تريد أن تفكر كثيرًا فى الأمور العاطفية وتبعد نفسك عن تلك الأمور وتنتظر شيئًا مميزًا يخطف قلبك من أول نظرة لا تريد أن تكون تحت القيود وتبحث عن علاقة خالية من المشكلات وهناك العديد من الأولويات فى حياتك ليس من بينها الحب.>هناك العديد من الخطوات المهمة التى حدثت فى حياتك العملية مؤخرًا بعد جهد ومشاقة كبيرة عليك أن تحافظ على ذلك وتعمل على التطوير من نفسك وتثبت لرؤسائك أنت تستطيع تحمل المسئولية، والأمور المالية لا ترضيك الآن ولكنها ستتغير فى المستقبل مع الاجتهاد والعمل.>أنت تعانى من إجهاد عام نتيجة لضغط العمل ولا يوجد لديك وقت كافٍ للراحة لذلك لا تجعل ذلك ينسيك أن صحتك لها حق عليك خد وقت من الراحة حتى لو لبضعة ساعات وقم بعمل استجمام أو مارس بعض الرياضيات.

مواليد برج العقرب لهم عدد من الصفات والمزايا الفريدة التى تميزهم عن غيرهم من الأبراج فهم أشخاص متفاهمون ولديهم قدرة كبيرة على تحمل الضغط والصبر ولكن إذا نفد صبرهم لا يمكن أن تتوقع تصرفاتهم يتمتعون بروح مرحة ويمكنهم أن يخرجوا أى شخص من حالته السيئة ولكن على العكس لا يوجد شخص يستطيع أن يحتوى غضبهم مجتهدين فى العمل يريدون أن يحققوا عددًا من الإنجازات فى عمر صغير يحبون المال ويسعون للحصول على ترقيات.

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/6

>حياتك العاطفية الآن أفضل فأنت قررت أن تبتعد عن كل ما يزعجك وتركز فى أمور أكثر أهمية هناك محاولات من شريك حياتك السابق فى أن يعود إليك مرة أخرى ولكنك تصد بكل قوة لذلك عليك أن تتمسك بما حصلت عليه ولا تسمح لشىء أن يؤثر على قراراتك التى استغرقت وقت طويل فى اتخاذها.>أنت شخص ذكى ولديك قدرة كبيرة على كسب المال بالاجتهاد والعمل المستمر ولكنك مبذر إلى حد كبير لذلك عليك إعادة النظر فى طريقة إنفاقك للمال وإذا كنت تريد أن يكون لك مستقبل كبير عليك ادخار المال من الآن وعليك الاستعانة بأصدقائك فى العمل وطلب المساعدة وتقديم الخبرات لمن يحتاجها.>هذه الفترة أنت تحاول بقوة الخروج من حالة الاكتئاب التى أصابتك الفترة الماضية وأنت تستطيع فعل ذلك وبدأت فى التنفيذ لذلك لا تتراجع ولا تستسلم للكسل مرة أخرى وعليك الحصول على بعض المرح وتحسين حالتك النفسية.

برج القوس هو برج نارى مبدع ومتفتح حنون ومحب للحياة كما أن مواليد برج القوس ليدهم قدر كبير من الحيوية والنشاط يمكن الاعتماد عليهم، لديهم مكانة خاصة لدى أفراد عائلاتهم فهم محبوبون من الجميع ولا يحاولون كسب عداوة أحد، كما أنهم محبون للسفر والمغامرة والتجديد دائمًا فى حياتهم ليبقوا فى أفضل صورة ومواليد هذا البرج أيضًا لا يرضون بالأمر الواقع ويحبون أن يكون لديهم بصمة فى كل عمل يقومون به مهما كان بسيطًا.

توقعات هالة عمر القوس على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/6

>حياتك العاطفية شهدت الفترة الماضية العديد من المشكلات والعقبات وأصبحت لا تعرف جيدًا هل تريد أن تستمر فى العلاقة أم من الأفضل أن تترك شريك حياتك وتمضى فى حياتك لذلك أنت فى حاجة للتفكير فى بشكل عقلى دون تدخل العاطفة والنظر للأمر بصفاء دون أى تشويش من شريك حياتك وما يقوله لك عقلك وقلبك اتبعه.>حياتك العملية والمالية تسير بشكل جيد فأنت حققت العديد من النجاحات فى حياتك وأثبت أنت قادر على تحمل المسئولية لذلك إذا كنت تفكر فى البدء فى مشروع خاص بك أو مجال جديد هو أفضل وقت لفعل ذلك فأنت الآن لديك طاقة وقدرة عقلية على الإبداع.>حافظ على ذهنك صافٍ والبقاء ثابت عن طريق ممارسة الرياضة ولا تحاول أن تجر نفسك إلى الإجهاد العصبى والتعب المتعلق بالعمل وعليك الاهتمام أكثر بحالتك الصحية والنفسية.

الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص يحبون ويعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، فهم يعيشون فى كوكب آخر ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين بهم وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بتحسن كبير وطاقة إيجابية تدفعك لتحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجود لتنفيذها.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/6

>حياتك العاطفية غير مستقرة بسبب خيانتك لحبيبك أكثر من مرة ومواعدتك لأكثر من فتاة فى آن واحد، وهو الأمر الذى يجعلك غير أهل للثقة لاستكمال العلاقات العاطفية، فسمعتك تؤثر عليك وتنفر منك الجميع.>عليك باستغلال ذكائك ومواهبك فى العمل بجد واجتهاد، لتثبت للجميع أنك شخص غير مستهتر وتستحق المكانة التى وصلت إليها، فتقصيرك فى عملك واعتمادك على الآخرين فى تسيير أمورك كان أمرًا ملاحظًا من قبل زملائك فى الفترة الماضية، وهذا الوضع لن يستمر طويلاً.>حالتك الصحية جيدة بسبب النظام الغذائى الذى تتبعه وسيمكنك من فقدان الوزن الزائد الذى اكتسبته فى الفترة الماضية وأثر على مظهرك وشكلك وجعلك موضع سخرية من الجميع، لكن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.

الطيبة والدقة فى أداء الأعمال والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق رغم الصعاب المختلفة والظروف المحيطة والإصرار طوال الطريق للوصول إلى الحلم أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من المفاجآت والأحداث التى ستجعلك تتفاءل وتحب الحياة وتنس أحزانك والأحداث الأليمة التى مرت بها.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/6

توقعات ماجى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة