بالصور..نائب حماة الوطن فى بنى سويف:أطالب الأحزاب بالتوافق لتشكيل القوائم

طالب اللواء محمد على بلال نائب رئيس حزب حماة الوطن، الأحزاب السياسية بأن يضعوا حب الوطن نصب أعينهم أثناء عقدهم لقاءات، للمشاركة فى ائتلافات وقوائم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، بالإضافة إلى ضرورة التوافق بين الجميع حتى تصل سفينة الوطن إلى بر الأمان بعد ثورتين، موضحًا خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الذى نظمته أمس، أمانة الحزب ببنى سويف، أن المشاركه ليست بالكم وعدد المقاعد، ولكن بمدى تأثير وثقل الشخصيات المرشحة وقبول الناخبين لهم.

كان بلال، قد حضر يرافقه اللواء فتح الله عبد الحميد واللواء عبد الهادى رشوان، نواب رئيس الحزب والدكتور فؤاد عرفه المتحدث الإعلامى للحزب، المؤتمر الجماهيرى الأول للحزب فى بنى سويف بإحدى القاعات الخاصة.

وأشار بلال خلال المؤتمر، أن مصر فضّلها الله على سائر دول العالم واختصها بالأمن والأمان، لذلك يصفها الجميع بأم الدنيا، بالإضافة إلى أنها تحوى خزائن الأرض مصداقًا لكلام الله عز وجل فى سورة "يوسف"، لذلك يجب علينا اتقان العمل لأن الله يرانا وسوف يحاسبنا يوم القيامة.

وفى كلمته أشار عمر أبو خضرة أمين الحزب بالمحافظة، إلى إصرار قيادات وأعضاء الحزب على ممارسة السياسة دون نفاق، ممزوجة بحب الوطن الذى نغار عليه جميعاً.

وطالب عمر أبو خضرة الشباب بالعودة إلى المشهد السياسى بعد تنحيهم قليلاً رغم مشاركتهم فى ثورتين بقوة، منوهًا عن تنظيم أمانة الحزب ببنى سويف دورات تحتوى على مادة علمية يمكن من خلالها تغيير سلوكيات الشباب المشاركين، مما ينعكس على السلوك العام فى الشارع.

كما أن اللقاء قد شهد مشاركات بكلمات من، العميد ياسين أمين الأمين المساعد للحزب بالمحافظه، ومحمد عبد المنعم أمين الشباب، وليلى أبو عقل مسئول الاتصال، ود. حسنى صادق أمين الإعلام، فى حضور مسئولى أمانات المراكز والمرشحين المحتملين للحزب ونحو 600 من الحاضرين.



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1 اللواء محمد على بلال نائب رئيس الحزب



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يلقى كلمته خلال المؤتمر



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عمر أبو خضرة أمين الحزب فى بنى سويف أثناء كلمته



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أمين الحزب ببنى سويف ومسئولى الأمانات



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قيادات الحزب ومرشحيه المحتملون