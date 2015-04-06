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نيويورك تايمز: أوباما سيجري « حوارًا صعبًا » مع حلفاء عرب بشأن الأمن

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نيويورك تايمز: أوباما سيجري « حوارًا صعبًا » مع حلفاء عرب بشأن الأمن نيويورك تايمز: أوباما سيجري « حوارًا صعبًا » مع حلفاء عرب بشأن الأمن

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إنه سيجري «حوارا صعبا» مع حلفاء الولايات المتحدة العرب في الخليج سيعد خلاله بتقديم دعم أمريكي قوي ضد الأعداء الخارجيين لكنه سيقول لهم إنه يتعين عليهم معالجة التحديات السياسية الداخلية.

وفي مقابلة مع توماس فريدمان الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، نشرت أمس الأحد : “إنه سيبلغ دول الخليج بأنه يتعين عليها أيضا أن تكون أكثر فعالية في معالجة الأزمات الإقليمية ” .

وقال في المقابلة التي أجريت يوم السبت «أعتقد انه عند التفكير فيما يحدث في سوريا على سبيل المثال فهناك رغبة كبيرة لدخول الولايات المتحدة هناك والقيام بشيء».

وأضاف: «»ولكن السؤال هو: لماذا لا نرى عربا يحاربون الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب ضد حقوق الانسان أو يقاتلون ضد ما يفعله (الرئيس السوري بشار) الأسد؟».

 

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