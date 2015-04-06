الأمير على بن الحسين يصل القاهرة للترويح لترشحه لـ"فيفا" باجتماعات "الكاف"

استقبل مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين الأمير على بن الحسين، نائب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم وشقيق ملك الأردن عبد الله الحسين، للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بهدف التواصل مع الاتحادات الأهلية الأفريقية وحثها على التصويت له فى انتخابات رئاسة الفيفا، والمقرر إجراؤها الشهر المقبل .

ومن المنتظر أن يطلب الأمير على من مسئولى اتحاد الكرة المصرى تقديم الدعم له فى انتخابات الفيفا من خلال التواصل مع الاتحادات الأهلية فى أفريقيا، والتى تربطها علاقة طيبة مع الاتحاد المصرى.