ثانى جلسات محاكمة الراقصة "صافيناز" اليوم فى قضية إهانة العلم

تستكمل اليوم الإثنين محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين، وحضور على السيسى، وكيل النيابة، وسكرتارية سامى أبو غريب، ثانى جلسات دعوى اتهام الراقصة الأرمينية صافيناز، لاتهامها بإهانة العلم المصرى خلال رقصها به بإحدى الحفلات، فى القضية رقم 4277 لسنة 2014.

وطلب دفاع "صافيناز" بالجلسة السابقة التصريح استخراج شهادة من قسم العجوزة عن المحضر رقم ٤٢٧٧، والذى تم تحريره والتاريخ الذى تم تحريره ضدها، علما بأن المحضر تم تحويله إلى جنحة ومازال مقيدا إدرايا بنيابة العجوزة، كما طلب صورة من بلاغ مقدم للنائب العام.

وكان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول، لنيابات شمال الجيزة، قد أحال الراقصة صافيناز لمحكمة الجنح لاتهامها بإهانة علم مصر.

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