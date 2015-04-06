أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ثانى جلسات محاكمة الراقصة "صافيناز" اليوم فى قضية إهانة العلم

Google+ Print
ثانى جلسات محاكمة الراقصة "صافيناز" اليوم فى قضية إهانة العلم ثانى جلسات محاكمة الراقصة "صافيناز" اليوم فى قضية إهانة العلم
تستكمل اليوم الإثنين محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين، وحضور على السيسى، وكيل النيابة، وسكرتارية سامى أبو غريب، ثانى جلسات دعوى اتهام الراقصة الأرمينية صافيناز، لاتهامها بإهانة العلم المصرى خلال رقصها به بإحدى الحفلات، فى القضية رقم 4277 لسنة 2014.

وطلب دفاع "صافيناز" بالجلسة السابقة التصريح استخراج شهادة من قسم العجوزة عن المحضر رقم ٤٢٧٧، والذى تم تحريره والتاريخ الذى تم تحريره ضدها، علما بأن المحضر تم تحويله إلى جنحة ومازال مقيدا إدرايا بنيابة العجوزة، كما طلب صورة من بلاغ مقدم للنائب العام.

وكان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول، لنيابات شمال الجيزة، قد أحال الراقصة صافيناز لمحكمة الجنح لاتهامها بإهانة علم .


>"المحامين" تستدعى الراقصة صافيناز لسماع شكواها ضد محامى فندق النبيلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار