أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حركة "دافع" السلفية: نتواصل مع محمد حسان لدعم حملتنا ضد إسلام بحيرى

Google+ Print
حركة "دافع" السلفية: نتواصل مع محمد حسان لدعم حملتنا ضد إسلام بحيرى حركة "دافع" السلفية: نتواصل مع محمد حسان لدعم حملتنا ضد إسلام بحيرى
أكد محمد رجب، مؤسس حركة "دافع" السلفية للدفاع عن العلماء، أنها تواصلت خلال الأيام الماضية مع الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى، لدعم الحملة ضد الباحث إسلام بحيرى، مشيرا إلى أن أعضاء الحركة تواصلوا مع الشيخ وأكد لهم ترحيبه بالحركة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حسان قال لأعضاء الحملة: "لم يفلح على مر التاريخ من حارب الله ورسوله"، وطالبهم بالاستمرار فى الحملة لمنع أى شخص من الهجوم على ثوابت الأمة، مشيرا إلى أن الحملة تتواصل مع كل من الشيخ محمد الزغبى، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء للترتيب مناظرة مع إسلام البحيرى.

وكانت الحركة أصدرت بيانا، الأحد، وجهت خلاله الشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد وقف برنامج إسلام بحيرى.

وأضافت الحركة، أن القاصى والدانى يعلم ما للأزهر من قوة وقدرة على تحريك الشعوب الإسلامية، فهو المرجعية الأشهر للمسلمين فى مختلف أنحاء العالم.

- "القاهرة والناس" تتحدى الجميع وتواصل تقديم برنامج إسلام بحيرى على شاشتها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365