حركة "دافع" السلفية: نتواصل مع محمد حسان لدعم حملتنا ضد إسلام بحيرى

أكد محمد رجب، مؤسس حركة "دافع" السلفية للدفاع عن العلماء، أنها تواصلت خلال الأيام الماضية مع الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى، لدعم الحملة ضد الباحث إسلام بحيرى، مشيرا إلى أن أعضاء الحركة تواصلوا مع الشيخ وأكد لهم ترحيبه بالحركة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حسان قال لأعضاء الحملة: "لم يفلح على مر التاريخ من حارب الله ورسوله"، وطالبهم بالاستمرار فى الحملة لمنع أى شخص من الهجوم على ثوابت الأمة، مشيرا إلى أن الحملة تتواصل مع كل من الشيخ محمد الزغبى، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء للترتيب مناظرة مع إسلام البحيرى.

وكانت الحركة أصدرت بيانا، الأحد، وجهت خلاله الشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد وقف برنامج إسلام بحيرى.

وأضافت الحركة، أن القاصى والدانى يعلم ما للأزهر من قوة وقدرة على تحريك الشعوب الإسلامية، فهو المرجعية الأشهر للمسلمين فى مختلف أنحاء العالم.

- "القاهرة والناس" تتحدى الجميع وتواصل تقديم برنامج إسلام بحيرى على شاشتها