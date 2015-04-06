المصرى الديمقراطى: سنخوض الانتخابات تحت أى ظرف إعلاء للمصلحة الوطنية

قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أى ظرف، لإعلاء المصلحة الوطنية للبلاد فقط، إضافة إلى أن المصلحة الديمقراطية أيضاً تقتضى المشاركة فى الانتخابات، مشدداً: "مع الاحتفاظ بحقنا بالاعتراض على أى أمر نراه من وجهة نظرنا، غير جيد وليس فى مصلحة مصر ".

وأضاف "أبو الغار" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، فى تعليقه على موقف الحزب من المشاركة فى القوائم الانتخابية، أن الحزب سيشارك فى القوائم فى حال قبول اللجنة المقترح، الذى اتفق عليه عدد كبير من الأحزاب فى اجتماعهم مع رئيس الوزراء والذى ينص على زيادة القوائم إلى 8 قطاعات لكل منها 15 عضوا، متابعاً: "فى تلك الحالة سنشكل قوائم مستقلة أو نتحالف مع أحزاب نراها متقاربة لنا".

وحول موقف الحزب حال عدم قبول اللجنة للمقترح، أكد رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن اللجنة لن تستطيع فعل ذلك، موضحاً: "هذا المقترح دستورى، والرئيس قال لنا اتفقوا على مقترح وأنا هبقى معاكوا، فنحن اتفقنا على هذا المقترح، ما يجعل اللجنة فى موقف صعب حال رفضهم لمقترح سيجعل العملية الانتخابية أكثر سهولة".

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