البرلمانى الليبى: سنبحث فى الجلسة اليوم أسماء مقترحة لحكومة الوحدة الوطنية

قال رئيس لجنة الحوار عن "مجلس النواب" الليبى أبو بكر بعيرة ، أن المجلس سيناقش فى جلسته غدا الإثنين، أسماء مقترحة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال بعيرة فى تصريح صحفى الليلة، " إن الأسماء والترشيحات المبدئية ستقدم خلال جلسة الحوار القادمة المزمع عقدها فى التاسع من الشهر الجارى بمدينة الصخيرات المغربية، وأن أسماء الحكومة سوف تحال لمجلس النواب لاعتمادها".

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة ترعى جلسات الحوار بين وفدى المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته"ومجلس النواب المنتخب من قبل الشعب ، بمدينة الصخيرات المغربية.

>