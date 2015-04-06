فيريرا يُجبر الزمالك على مواجهة رايون بـ8 لاعبين

اضطر فريق الزمالك لإكمال مباراته مع رايون سبورتس الرواندي بثمانية لاعبين بناء على قرار من مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك: "أكملنا آخر 10 دقائق في المباراة بثمانية لاعبين بعد شكوى حازم إمام وأحمد عيد من إصابات خفيفة واستنفاذ التبديلات الثلاثة".

وأضاف يوسف في تصريحات تليفزيونية: "فيريرا قرر سحب اللاعبين تفاديًا لتفاقم الإصابة، بعدما ضمن الفريق الفوز بالتقدم بثلاثة أهداف".

وعن إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق، أكد مدير الكرة بالزمالك أنها خفيفة، وتستلزم فقط إراحة اللاعب من التدريبات 3 أيام على الأكثر.

وشدد على صعوبة مواجهة فريق الفتح الرباطي المغربي، لافتًا إلى أن الجهاز الفني للزمالك سيراقب مباراته القادمة في الدوري أمام المغرب التطواني الذي سيلاقي الأهلي في دوري الأبطال.

وكان الزمالك تأهل لدور ال16 (الأول) لكأس الكونفدرالية بالفوز ذهابًا وإيابًا على رايون سبورتس الرواندي 3-1 بالجونة و3-0 في رواندا.