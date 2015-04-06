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قوى مناعتك وخفض وزنك بخلطة اللبن الرايب والليمون

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قوى مناعتك وخفض وزنك بخلطة اللبن الرايب والليمون قوى مناعتك وخفض وزنك بخلطة اللبن الرايب والليمون
كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عبر تقرير حديث له عن أن اللبن الرايب الذى ينتج من الألبان خلال إعداد الجبن، يمكن استخدامه كعلاج عند إضافته مع الليمون.

• اللبن الرايب يحسن عملية الهضم

وأوضح التقرير أن استخدام اللبن الرايب مع الليمون، يمكن أن يستخدم لتحسين عملية الهضم، والقضاء على الإجهاد، وتخفيض الوزن الزائد، بالإضافة إلى تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم.

• كيفية تحضير اللبن الرائب؟

1- يتم غلى 1 لتر من الحليب ثم إضافة واحدة من عصير الليمون.
>2. ونأخذ الجزء الذى تغير باللون الأخضر السائل (اللبن الرائب) ويتم فصله من الخليط فى زجاجة ووضع الزجاجة فى الثلاجة.

• طريقة الاستعمال:

1- إضافة 1 ملعقة كبيرة من اللبن الرايب فى كوب من الماء، وشرب هذا الخليط خلال كل وجبة كل يوم.
>وأضاف الخبراء أن اللبن الرايب يحفز الشعور بالشبع لفترة طويلة من الزمن، وهذا ما يجعله يعزز فقدان الوزن.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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