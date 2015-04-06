اعتقال عشرات قرب جامعة كنتاكي الأمريكية بعد نهائي دوري الجامعات للسلة

قالت الشرطة إنها اعتقلت 31 شخصا بعد منتصف ليل الأحد قرب جامعة كنتاكي عقب هزيمة فريق الجامعة القوي في الدور النهائي لدوري الجامعات لكرة السلة للرجال أمام ويسكونسن.

وخرج المئات من المشجعين إلى الشوارع حول حرم الجامعة في لكسنتون عقب هزيمة الفريق 71-64 في إنديانابوليس، وكان فريق كنتاكي مرشحا للفوز بالبطولة.

وقال السارجنت سكوت مادي من شرطة لكسنتون إن المعتقلين يواجهون تهم السكر في أماكن عامة والسلوك غير المنضبط.

وأضاف أن بعضهم أشعل النار في قطع من الأثاث وأحرق آخرون قمصانا وأشياء أخرى لكنه أكد أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو اضرار بممتلكات.