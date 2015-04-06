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اليوم.. وزير الآثار يتفقد المناطق الأثرية بالقصير جنوب البحر الأحمر

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اليوم.. وزير الآثار يتفقد المناطق الأثرية بالقصير جنوب البحر الأحمر اليوم.. وزير الآثار يتفقد المناطق الأثرية بالقصير جنوب البحر الأحمر
أعلنت محافظة البحر الأحمر أن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار سيزور اليوم الاثنين وبرفقته مسئولى الوزارة عددا من المناطق الأثرية بمدينة القصير.

من جانبه قال محمد أبو الوفا مدير آثار البحر الأحمر إن زيارة وزير الآثار اليوم لمدينة القصير ستبدأ بزيارة منطقة "القلعة، وشونة الغلال، وقسم الشرطة القديم، وفندق القصير القديم ومقام الشيخ عبد الغفار الأثرى".

ومن المقرر أيضا أن يتفقد الوزير شركات فوسفات القصير القديمة واستراحة الملك فاروق بداخل الشركة، وفى اليوم الثانى لزيارة الوزير سيتفقد ميناء القصير القديم، ومنطقة وادى الحمامات، كما أنه من المقرر زيارة مناجم البيضا والنخيل بطريق القصير- قفط.

وأعلن مدير آثار البحر الأحمر أنه سوف يعرض على الوزير التخطيط ليوم عالمى بالقصير يحمل اسم "حكماء الحضارة"، والذى يتناول ارتباط تاريخ مدينة القصير القديم بالحضارات الأخرى حيث إنها أقدم مدينة وميناء على ساحل البحر الأحمر.

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