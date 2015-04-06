جائزة الخراشي في أشيقر تقيم حفلها السنوي الثاني عشر للتفوق والتحصيل العلمي

احتفلت أسرة الخراشي بإقامة حفلها السنوي ل"جائزة الخراشي" للتفوق والتحصيل العلمي للعام الثاني عشر، وذلك في قاعة الاحتفالات في متنزه الجبل بمدينة أشيقر بحضور عدد كبير من أصحاب المعالي والمسؤولين وأبناء الأسرة والأسباط والأقارب والأصدقاء. حيث بدئ الحفل بتقديم للأستاذ مشاري بن عبدالرحمن الخراشي، فالقرآن الكريم للطالب عبدالمجيد بن صالح الخراشي، ثم ألقى الدكتور عبدالله بن عثمان الخراشي كلمة العائلة رحب فيها بالحضور والضيوف، وأشاد بهذا اللقاء السنوي الذي يلتقي فيه أبناء الأسرة في أجواء أخوية حميمية تجمعهم من كافة مناطق المملكة.

بعد ذلك تم تكريم الطلاب المتفوقين في حفظ القرآن الكريم كرمهم الشيخ عبدالرحمن المحمود، ثم ألقى الشاعر محمد بن عبدالعزيز الخنيفر قصيدة بالمناسبة، بعد ذلك تم تكريم الطلاب المتفوقين في المرحلة الابتدائية من أسرة الخراشي وأسباطهم كرمهم الشيخ عبدالرحمن بن حمد الجويد، ثم ألقى الشاعر إبراهيم بن عبدالرحمن المفدى قصيدة بهذه المناسبة.. ثم تم تكريم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كرمهم الأستاذ سليمان بن عبدالله الخراشي، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية من أسرة الخراشي وأسباطهم كرمهم رئيس مركز أشيقر الأستاذ عبدالله بن عبدالمحسن المغيرة.. بعد ذلك قدم الشاعر محمد بن حمد الوشمي قصيدة بالمناسبة.

بعد ذلك تم تكريم من خدم في مجال الجائزة كرمهم السفير إبراهيم بن عمر الخراشي، ثم تم تكريم المتفوقين من طلاب مدارس أشيقر كرمهم رجل الأعمال نجم بن عبدالله أباحسين، كما ألقى الشاعر حجاب بن ناصر الغربي قصيدة بالمناسبة.

كما تم تكريم المتفوقين في الدراسات العليا كرمهم معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد سابقاً، ثم ألقى الشاعر تميم المهيدب قصيدة بالمناسبة.

وفي ختام الحفل تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة، بعد ذلك استمتع الحضور بألوان مختلفة من الفنون الشعبية من فن السامري والعرضة لفرقة عنيزة للفنون الشعبية.

الجدير بالذكر أنه تزامن مع هذا الحفل حفل نسائي مماثل بمقر لجنة التنمية الأهلية في مدرسة البنين الابتدائية.