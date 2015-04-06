نائب وزير الداخلية يدشن عربة القيادة الميدانية والنقل الفضائي للدفاع المدني

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.

رعى نائب وزير الداخلية عبدالرحمن علي الربيعان حفل المديرية العامة للدفاع المدني مساء أمس الأحد، بمناسبة تصنيف فريق البحث والإنقاذ السعودي "ساسارت" SASART وحصوله عل شهادة التصنيف الدولي كفريق ثقيل من قبل فريق التصنيف الدولي المنبثق عن الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ "إنساراج" (INSARAG)، عقب انتهاء التمرين الرئيسي الذي نفذه الفريق واستمر لمدة 36 ساعة متصلة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وكان في استقبال نائب وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان عبدالله العمرو وقيادات الدفاع المدني ورئيس فريق الإنقاذ السعودي، والذي قام بتدشين عربة القيادة الميدانية والنقل الفضائي، وهي عربة يستخدمها الدفاع المدني كغرفة عمليات ميدانية في إدارة الحوادث، وتنقسم الى قسمين؛ الأول يحتوي على نظام البث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية من أرض الحدث إلى غرف العمليات الرئيسية بواسطة كاميرات ثابتة ومتنقلة، ونظام الكاد لإدارة الحوادث، والثاني مخصص لإدارة الحدث من قبل القيادات المشاركة.

بعد ذلك افتتح المعرض المصاحب الذي يحتوي على معروضات توضح نشأة وتطور الدفاع المدني، وفريق البحث والإنقاذ السعودي، وصور معدات وتجهيزات فريق الإنقاذ، وصور لمشاركاته المحلية والخارجية، وصور ذكرى شهداء الدفاع المدني، وتجول في أركان المعرض.

وفي الحفل الخطابي، ألقى الفريق العمرو كلمة أكد فيها أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم والتشجيع الكبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد، وبالدعم الفائق الذي تلقاه الفريق وجهاز الدفاع المدني من سمو ولي ولي العهد، واعتبر هذا الإنجاز بمثابة استمرار لمنجزات المملكة الحضارية والإنسانية التي تسجلها في مختلف الميادين، كما يشكل إضافة ونقلة نوعية في أداء جهاز الدفاع المدني ككل.

وعبر الفريق العمرو عن التقدير والعرفان لكل من ساهم في تأهيل وتصنيف الفريق السعودي، بدءاً بالشريك الاستراتيجي السنغافوري، والخبير الهندي الموجه للشريك والمشرف على عمليات التدريب، وانتهاءً بفريق المصنفين الدوليين التابع لهيئة "انساراج".

ثم ألقيت قصيدة بهذه المناسبة، بعدها تم تقديم عرض موجز يوثق نشأة فريق البحث والإنقاذ السعودي ومراحل تطوره ومشاركاته الداخلية والخارجية في لقطات بالصوت والصورة، بعدها قام قائد فريق التصنيف الدولي بإعلان نتيجة تصنيف الفريق السعودي، ثم قام رئيس هيئة "إنساراج" بتسليم مدير عام الدفاع المدني الفريق العمرو شهادة التصنيف الدولي للبحث والإنقاذ.

بعد ذلك بدأت مراسم التكريم حيث قام نائب وزير الداخلية بتكريم مفوض الدفاع السنغافوري السيد ياب إريك، وتسلم شهادة التقدير وميدالية التكريم نيابة عنه العقيد متقاعد سوباش، كما قام بتكريم رئيس قسم الدعم والتنسيق في هيئة الأمم المتحدة FCSS السيد جسبر لوند، وسكرتارية قسم الدعم والتنسيق الميداني في هيئة الأمم المتحدة السيد وينستون تشانج، وأخيراً موجه فريق البحث والإنقاذ السعودي الخبير أرجون كاتوش، وقائد فريق التصنيف المنبثق عن هيئة "إنساراج" مقدم محمد الأنصاري، وقائد قوات الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني اللواء محمد مطلق المثال.

وبعد ذلك قام قسم الدعم والتنسيق في هيئة الأمم المتحدة بضم شعار الفريق السعودي لقائمة شعارات الدول المنظمة والتي تجاوزت 80 دولة.

وفي الختام قدم العمرو درعا تكريميا لنائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان.