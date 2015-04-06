تعليم فرسان يباهي ب(عاصفة الحزم)

قدم رجال التربية والتعليم في محافظة فرسان دعمهم ومؤازرتهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قراره الحكيم بإطلاق عملية عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية لدولة اليمن الشقيق مشيدين بالتضحية الكبيرة للرجال البواسل من القوات المسلحة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وكان الوفد التعليمي بالمحافظة برئاسة مدير مكتب التربية والتعليم طلال احمد كبيني وعدد من المشرفين والمعلمين واطفال الروضة وطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورجال الكشافة قد زاروا محافظ فرسان حسين بن ضيف الدعجاني.

وقدم مدير المكتب نيابة عن الأسرة التعليمية دعمهم ومؤازرتهم لخدمة الوطن، كما أعرب محافظ فرسان عن شكره وتقديره لهم على هذه المبادرة.

من جهة اخرى قام الوفد بزيارة قيادة قطاع حرس الحدود بفرسان وكان في استقبالهم قائد القطاع العميد بحري بشير البلوي ومسعد القائد رفيع المسعودي وضباط وافراد القيادة وقدم الأطفال باقات الورود على العسكريين، كما شاهد الجميع عرضا مرئيا عن نشأت حرس الحدود بالمملكة والمهام التي يقوم بها للذود عن حمى الوطن وزاروا الوحدات البحرية وعددا من المرافق التابعة للقيادة واعرب العميد البلوي عن شكره للقيادة التعليمية في المحافظة وابنائه الطلبة.