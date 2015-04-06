رفحاء: تشكيل لجنة ثلاثية لحصر أضرار العاصفة الترابية

‏‫شكلت محافظة رفحاء لجنة ثلاثية لحصر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين من جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة الأربعاء الماضي وألحقت الضرر بعدد من ممتلكات المواطنين في المحافظة والقرى والهجر التابعة لها.

وتتكون اللجنة المشكلة والتي يرأسها محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع من المحافظة، والدفاع المدني، وفرع وزارة المالية في المحافظة.

وشرعت المحافظة من أمس في استقبال طلبات المتضررين في مقر المحافظة ولمدة أسبوع، متضمناً تقديم خطاب رسمي من قبل المتضررين يحدد فيه موقع الضرر لتتمكن اللجنة من معاينة الموقع وحصر الأضرار التي لحقت به.